Poche ore fa c’è stata una fortissima scossa di terremoto in Giappone di magnitudo 6.1: da quanto si apprende il sisma, a connotazione marina, si è verificato a sud est di Honshu e per il momento non si segnalano danni evidenti ma l’evento tellurico è stato severo e si attendono aggiornamenti che sono in corso e procedono di pari passo con le autorità nipponiche.

Fortissima scossa di terremoto in Giappone

Da quanto si apprende la scossa è stata nettamente avvertita e segnalata da numerosi cittadini anche sui social. Ma quali sono state le specifiche del sisma? L’evento si è registrato oggi, 05 Febbraio 2023 ore 01:03. In quel frangente è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 6.1 e profondità 20 km in Giappone. Attenzione: secondo la scala Richter, un evento sismico di tale portata, cioè di magnitudo 6.1, viene classificato come terremoto “forte”.

IlMeteo enuncia la descrizione: “Può avere un raggio di azione di 160 km dove può essere distruttivo se la zona è densamente popolata”.

Paura per l’allarme tsunami dopo il sisma

E quel terremoto di magnitudo Mwp 6.1 è avvenuto nella zona a Sud Est di Honshu nel Mar del Giappone alle 03:21 ora italiana. Le coordinate geografiche (lat, lon) sono state 32.6320, 141.9350 ad una profondità di 20 km.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanlogia è in attesa di confermare un eventuale allarme tsunami che in casi simili e con una scossa di quella magnitudo sarebbe pericolosissimo.