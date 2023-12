Il programma Mediaset va in onda dal 1985. Nella fascia oraria dalle 11 alle 13 viene trasmesso su Canale 5, mentre dalle 14 alle 15:20 passa su Rete4 con “Lo sportello di Forum“.

38 anni di Forum

Ha da sempre raccolto un folto pubblico, appassionato alle storie e ai suoi protagonisti. C’è però una domanda che attanaglia fan e non: se le persone che partecipano alle cause siano effettivamente le parti coinvolte o siano piuttosto degli attori che interpretano un ruolo. A tal proposito si è espressa Barbara Palombelli, che dal 2013 è alla guida del programma.

La verità di Barbara Palombelli

Durante un’intervista rilasciata a TV, Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha confessato che gli studi siano colmi di missive inviate dal pubblico “Sono tutte le lettere che riceviamo dai nostri telespettatori che vogliono partecipare al programma perché hanno una questione da risolvere”. “Solo un 10% dei casi ha origine da sentenze che suscitano in noi un particolare interesse, tanto che decidiamo di rappresentarle” ha spiegato, specificando che tutti i casi provengono da mail reali “ne riceviamo da 100 a 200 al giorno“.

A Forum attori o cittadini?

La questione più dibattuta rimane comunque il ruolo delle persone che salgono sul banco degli imputati. “Per il ruolo dei contendenti cerchiamo persone che abbiano vissuto vicende simili: chi ha un figlio autistico, chi un problema di salute, chi ha beghe condominiali” ha dichiarato Palombelli, aggiungendo “È una mia richiesta fondamentale“. Si tratterebbe, quindi, di veri e propri cittadini, che si prestano a raccontare situazioni analoghe a ciò che hanno vissuto. “Detto questo, ahimè, in emergenza, la mattina stessa della trasmissione può capitare che qualcuno, coinvolto magari in casi molto drammatici, non se la senta di andare in video“ ha puntualizzato la conduttrice, evidenziando che non sia insolito che la produzione decida di ricorrere a dei professionisti. “Ma è un caso su 100“ ha concluso.