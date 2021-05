Francesca Manzini contro il DDL Zan: “Decreto legge di quel deficiente”

Francesca Manzini si è scagliata contro il DDL Zan e ha espresso la sua opinione in merito alla questione via social.

In una diretta via social Francesca Manzini ha espresso il suo parere contro il DDL Zan e il sostegno ricevuto dal disegno di legge da tanti personaggi vip.

Francesca Manzini contro il DDL Zan

Attraverso i social Francesca Manzini ha espresso il suo parere contrario sul DDL Zan che, a suo avviso, non sarebbe utile per via del suo fine meramente educativo.

“Ora stanno facendo tutti con la mano DDL Zan, il decreto legge di quel deficiente là, che veramente… A me non piace creare movimenti, per cosa? Perché? Devo difendere chi? Noi non abbiamo bisogno di essere difesi, noi esistiamo. Sicuramente mi difendo da chi mi attacca, ma se sono persone che non hanno proprio la cultura di accettare l’essere umano, avoglia te a combattere”, ha affermato Francesca Mazini, che ha anche affermato che secondo lei dovrebbero riaprire gli ospedali psichiatrici per le persone omofobe: “Qua il problema psicologico è a priori, qua non devi fare il movimento per viva l’arcobaleno o quello che ti pare, qua c’è proprio da aprire dei centri psichiatrici e metterci dentro le persone che danneggiano le persone che si amano e dire ‘perché tu vuoi menare quello, che ti ha fatto?’ ed io medico ti curo”.

Francesca Manzini, i vip e il DDL Zan

Nonostante Francesca Manzini abbia espresso il suo parere contrario al DDL Zan, nelle ultime settimane sono in tanti tra i personaggi famosi ad aver espresso il loro sostegno verso il il disegno di legge. Fedez al concertone del 1° maggio si è attirato contro una vera e propria bufera per il suo discorso sul DDL Zan e per essersi scagliato contro alcuni esponenti della Lega.

Come lui anche Elodie ed Emma Marrone si sono espresse a favore del DDL Zan.

Francesca Manzini di nuovo single

Di recente Francesca Manzini ha rivelato via social di essere tornata ad essere single dopo al sua rottura con Christian Vitelli, con cui sarebbe dovuta convolare a nozze prossimamente. I due si erano conosciuti nel pieno dell’emergenza Coronavirus e al loro primo incontro era scoccata la scintilla. In tanti sono curiosi di sapere perché la storia d’amore tra i due sia giunta al termine, ma al momento Francesca Manzini non sembra intenzionata a fornire delucidazioni in merito.