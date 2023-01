Francesco Nuti: come sta oggi l'attore?

Francesco Nuti è attualmente ricoverato in una clinica romana: in passato tentò due volte di uccidersi.

La vita non è stata certo premurosa con Francesco Nuti.

L’attore e regista fiorentino è attualmente ricoverato in una clinica di Roma. Non è solo fortunatamente: a prendersi cura di lui la sua ex moglie Annamaria Malipiero e la figlia Ginevra (24 anni) nominata sua tutrice legale. Il percorso di Nuti non è stato facile: problemi con l’alcol, due tentativi di suicidio, poi una serie di sofferenze che hanno provato ulteriormente il fisico e lo spirito dell’artista. Lo scorso anno Ginevra è stata ospite a Domenica In; intervistata da Mara Venier la ragazza ha dichiarato che le condizioni di papà Francesco fossero gravi ma comunque stabili.

Francesco Nuti: I magnifici 4 della risata

Lo scorso 6 gennaio Rai3 ha trasmesso I magnifici 4, un docufilm basato sulle carriere di Roberto Benigni, Massimo Troisi, Carlo Verdone e lo stesso Francesco Nuti. Di queste quattro artisti del cinema solo due sono ancora attivi. Troisi infatti morì nel 1994, mentre della vita di Nuti al giorno d’oggi si sa davvero poco. Nel 2006 il produttore cinematografico fu vittima di una caduta dalle scale che gli procurò un ematoma cranico.

Rimase in coma per quattro mesi.

Un’altra caduta nel 2016

Francesco Nuti fu vittima di un’altra caduta nel 2016, dieci anni dopo la prima. Venne prima ricoverato al CTO di Firenze per poi essere trasferito presso una clinica specializzata di Roma. Le condizioni di Nuti sono molto delicate. L’artista toscano può tuttavia contare sull’amorevole presenza di Ginevra e della ex moglie Annamaria. I due si sposarono nel 1992, per poi terminare la loro relazione nel 2000.

Annamaria, tuttavia, non ha mai realmente abbandonato Francesco, restandogli sempre accanto, anche dopo il primo incidente del 2006.