Secondo le prime indagini sullo schianto della Freccia Tricolore a Caselle, potrebbe esserci stato un allarme ignorato che riguardava proprio lo stormo di uccelli.

Freccia caduta a Torino, ipotesi allarme ignorato: le indagini

“Non sento più il motore. Vedo degli uccelli” sono state le parole del pilota della Freccia Tricolore, prima dello schianto sulla pista e i cento metri di struscio che l’hanno portata fuori dalle reti dell’aeroporto di Caselle. I rimbalzi infuocati hanno travolto l’auto della famiglia Origliasso, causando la morte della piccola Laura, di soli 5 anni. L’inchiesta aperta dalla procura di Ivrea, per accertare le cause della tragedia, come riportato da La Repubblica, parte proprio dall’analisi del contenuto delle ultime comunicazioni registrate tra i piloti dell’Aeronautica. Le ultime frasi esclamate dal maggiore Oscar Del Dò prima di precipitare sono il punto di partenza che, secondo gli investigatori, potrebbe portare a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Freccia caduta a Torino, ipotesi allarme ignorato: “Alto rischio di impatto con uccelli”

La procuratrice Gabriella Viglione ha ordinato il sequestro degli audio e dei video che si possono estrapolare dall’aereo e dai sistemi di controllo. Le conversazioni sono utili a capire la causa della caduta, se sia stato uno stormo di uccelli o un guasto al motore. Anche se, prima del decollo, era stata fatta in modo corretta la valutazione del rischio “bird strike“. Gli inquirenti vogliono chiarire un dubbio preciso, ovvero se il rischio era basso oppure alto. Tra le testimonianze c’è anche un audio circolato nelle chat dei militari in cui si sente dire: “Il rischio era più che moderato, era severo. Sono decollati con tutti quegli uccelli, un disastro“.