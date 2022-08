Grande dolore e commozione ai funerali del piccolo Nicolò, bimbo di 2 anni morto a Longarone dopo una giornata al parco.

Molte persone si sono presentate ai funerali del piccolo Nicolò, il bimbo di 2 anni morto dopo una giornata al parco con il suo papà. Grande dolore e grande commozione per tutti i presenti.

Funerali del piccolo Nicolò, i genitori: “Non dimenticheremo le tue risate”

Una giornata di grande commozione e di grande dolore. Tante lacrime e una rosa bianca al funerale del piccolo Nicolò, il bambino morto a 2 anni a Longarone, in provincia di Belluno, dopo essere stato al parco insieme al suo papà. L’ultimo saluto al bambino si è tenuto nella chiesa parrocchiale di Fortogna, a Longarone. Un lungo silenzio è stato rotto solo dalle lacrime di tutti coloro che si sono stretti intorno alla famiglia e hanno voluto esprimere tutto il loro dolore per questa terribile ed improvvisa tragedia.

Le parole dei genitori

“Le tue risate non saranno mai dimenticate, sei l’immenso di un attimo andato, del mio sogno la parte migliore, sei quel vento che soffia da sempre, ma riesce a non farmi cadere” è l’addio che è stato scelto dal papà Diego Feltrin, di 39 anni, indagato per omicidio colposo, e dalla mamma Serena. Il giorno dopo la morte del piccolo a casa dei genitori è stata trovata della droga. Le indagini vanno avanti nella speranza di fare chiarezza su quanto accaduto.