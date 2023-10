Fuorionda Giambruno, Pier Silvio Berlusconi telefona a Meloni: "Non lo sapevo"

Dopo la messa in onda dei fuorionda su Andrea Giambruno nel programma Striscia La Notizia, l’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha sentito telefonicamente la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Stando a quanto si apprende, tra i due vi sarebbe stata una conversazione cordiale. L’ad delle reti del biscione ha spiegato di non averne saputo nulla di ciò che sarebbe accaduto nel tg satirico.

Telefonata tra Pier Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni: “Non ne sapevo nulla”

Pier Silvio Berlusconi avrebbe in particolar modo dichiarato alla premier che l’avrebbe informata se fosse stato a conoscenza dei fuorionda mandati su Striscia La Notizia. Il numero 1 del noto tg satirico che ha dato vita in passato a programmi cult come “Drive In”, gode di una certa autonomia, cosa che per altro ha evidenziato nel suo intervento nel quale ha spiegato cosa lo ha portato a pubblicare i video sul noto giornalista di Rete 4.

Come sta Giorgia Meloni dopo la fine della storia con Giambruno

Nel frattempo, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine del Summit per la pace che si è tenuto a “Il Cairo” ha spiegato come sta vivendo la fine della storia con il giornalista e padre della figlia Ginevra: “Sto bene, faccio il mio lavoro come sempre”. Ha poi evidenziato: “Non c’è una parte politica […] non so cosa non sia chiaro del ‘non voglio più parlare di questo'”.