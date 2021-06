Gabry Ponte è papà per la prima volta: è nata la piccola Alice

Gabry Ponte ha annunciato via social di essere diventato papà per la prima volta. La prima figlia del dj è nata il 1° giugno.

Con enorme gioia Gabry Ponte ha annunciato ai fan di essere diventato papà per la prima volta: il 1° giugno 2021 è nata la piccola Alice, sua prima figlia.

Gabry Ponte papà per la prima volta

Attraverso i social Gabry Ponte ha rivelato ai fan di essere diventato papà della sua prima figlia.

il 1° giugno scorso il dj e la sua compagna hanno dato il benvenuto alla piccola Alice. Gabry Ponte ancora una volta ha mantenuto il massimo riserbo sull’identità della sua compagna e madre della bambina, e del resto anche nei mesi scorsi (quando aveva annunciato che sarebbe diventato padre) non aveva svelato alcun dettaglio a tal proposito ai suoi fan. Il Dj ha da sempre molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, ma ha comunque voluto condividere con i fan l’arrivo della piccola Alice, che ha rappresentato per lui una notizia finalmente felice dopo un periodo piuttosto complicato.

Gabry Ponte: i problemi al cuore

Nei mesi scorsi Gabry Ponte è stato operato a causa di un problema congenito al cuore. Lui stesso si era mostrato da un letto d’ospedale chiedendo ai fan d’inviargli vibrazioni positive.

Tutto fortunatamente si era risolto per il meglio e dopo l’intervento Gabry Ponte aveva potuto fare ritorno a casa. “Un po’ provato ma felice, l’intervento è andato bene e dopo una notte in cardiorianimazione oggi mi hanno trasferito in reparto. non avete idea della forza che mi ha dato leggere tutti i vostri messaggi GRAZIE”, aveva scritto in un suo post via social.

Gabry Ponte: la paternità e la nascita della figlia

Pur avendo mantenuto il mistero sull’identità della sua compagna, il dj ha annunciato con gioia che sarebbe diventato papà e a seguire ha anche svelato che avrebbe avuto una bambina. In tanti sui social hanno fatto i loro auguri al dj, più felice che mai di poter finalmente stringere tra le braccia la sua bambina. Ora che la piccola Alice è nata Gabry Ponte sembra aver definitivametne superato le preoccupazioni che sicuramente ha avuto nei mesi scorsi a causa del suo intervento al cuore. Lui stesso ha svelato che l’intervento sarebbe stato necessario al fine di evitare problemi cardiaci in futuro e poter continuare a condurre una vita normale.