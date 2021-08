Gaia Zorzi al GF Vip: la ragazza ha ricevuto una nuova proposta dalla produzione, dopo il suo rifiuto di entrare nella Casa come concorrente del reality.

La produzione del Grande Fratello Vip ha nuovamente contattato Gaia Zorzi, sorella minore dell’influencer Tommaso Zorzi, per proporle una particolare collaborazione in vista della nuova edizione del reality show.

Gaia Zorzi al GF Vip, ipotesi concorrente: il rifiuto categorico

Continua il serrato corteggiamento messo in atto dalla produzione del Grande Fratello Vip nei confronti di Gaia Zorzi, sorella del vincitore della quinta edizione del programma, Tommaso Zorzi.

La ragazza, infatti, era già stata contattata con l’obiettivo di inserirla tra i concorrenti della nuova edizione del GF Vip ma la produzione si è dovuta scontrare con un rifiuto categorico.

Il no al reality show era stato annunciato in modo ufficiale dalla diretta interessata circa un mese fa, attraverso un post pubblicato sul suo account Twitter.

Nel tweet postato online, infatti, Gaia Zorzi aveva scritto: “Maaaaa dopo tutto quello che è successo quest’edizione mi chiedete ancora se parteciperò alla prossima? No thanks scelgo la mia salute mentale”.

Gaia Zorzi al GF Vip, la nuova proposta della produzione e la firma del contratto

Nonostante la decisione di non partecipare come concorrente, Gaia Zorzi ha comunque firmato un contratto con la produzione del Grande Fratello Vip. Il ruolo che ricoprirà, quindi, non sarà quello di concorrente bensì quello di conduttrice del GF Vip Party, insieme all’ex concorrente Giulia Salemi. Il duo sostituirà la coppia che ha condotto lo spin off del reality show in occasione della scorsa edizione, composta da Annie Mazzola e Awed, alias Simone Paciello.

La notizia relativa alla conduzione del GF Vip Party affidata a Gaia Zorzi e Giulia Salemi è stata svelata dal settimanale Chi, che ha scritto: “Sorride anche Giulia Salemi che ritroveremo a commentare sui social i nuovi inquilini a GF Vip Party, l’emanazione web del Gf Vip trasmessa sul portale di Mediaset Infinity. In coppia con lei un altro volto nato, di riflesso, proprio dalla scorsa edizione del programma: quello di Gaia Zorzi, sorella di Tommaso”.

GF Vip Party, Gaia Zorzi e Giulia Salemi: progetti futuri

Intanto, mentre si apprestano a fare il proprio debutto al timone del GF Vip Party, sia Gaia Zorzi che Giulia Salemi sono impegnate anche in altri progetti.

La sorella di Tommaso Zorzi, infatti, non ha accantonato il suo sogno di entrare in politica e si candiderà alle prossime elezioni comunali di Milano con il partito Azione, di Carlo Calenda.

L’influencer Giulia Salemi, invece, è stata riconfermata da Mediaset per una seconda stagione di Salotto Salemi, trasmesso in streaming sul sito MediasetPlay.