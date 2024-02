"Come genitori è così difficile perdere un figlio" scrive Gary Sinise, annunciando la morte di Mac

L’attore Gary Sinise ha annunciato la morte di suo figlio, McCanna Anthony “Mac” Sinise. Mac è morto il 5 gennaio, a 33 anni, a causa di un raro tumore spinale, il cordoma.

L’annuncio della morte

Sul sito della Fondazione Gary Sinise scrive l’attore: “Come ogni famiglia che sta vivendo una perdita del genere, abbiamo il cuore spezzato e abbiamo fatto del nostro meglio. Come genitori è così difficile perdere un figlio. Il mio pensiero va a tutti coloro che hanno subito una perdita simile e a chiunque abbia perso una persona cara. Tutti lo abbiamo sperimentato in qualche modo. Nel corso degli anni, ho incontrato così tante famiglie dei nostri eroi caduti. È straziante ed è semplicemente dannatamente difficile.”

La lotta contro il cancro

Continua Gary Sinise ricordando con quanta forza il figlio abbia lottato contro la malattia: “La lotta contro il cancro della nostra famiglia è durata 5 anni e mezzo, ed è diventata sempre più impegnativa col passare del tempo. I nostri cuori soffrono per la sua mancanza, siamo confortati nel sapere che Mac non sta più lottando, e siamo ispirati e commossi da come ci è riuscito.”

Conclude paragonando Mac al protagonista del film 1917: “Mac amava i film e gli abbiamo sempre detto che ci ricordava il soldato di 1917, che corre attraverso il campo di battaglia, le bombe esplodono tutt’intorno, abbattendolo una dopo l’altra, eppure continua a rialzarsi, rifiutandosi di mollare e continua a correre avanti.”