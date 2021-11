Gemma Galgani è guarita dal Covid: le sue condizioni

Gemma Galgani è guarita dal Coronavirus e ha potuto fare finalmente ritorno nel suo famoso dating show.

Gemma Galgani sarebbe guarita dal Covid e pertanto anche lei sarà presente nelle prossime registrazioni del dating show di Maria De Filippi.

Gemma Galgani guarita dal Covid

Dopo due settimane di autoisolamento dovuto alla sua positività al Coronavirus Gemma Galgani avrebbe fatto ritorno a Uomini e Donne: si dà il caso infatti – stando alle anticipazioni – che la dama fosse presente durante l’ultima registrazione dedicata a Isabella Ricci (che ha deciso di lasciare il programma con Fabio Mantovani).

Gemma sarebbe stata dunque costretta all’isolamento per circa 2 settimane prima di risultare negativa al Coronavirus, e a quanto pare la dama non avrebbe avuto particolari sintomi della malattia. In tanti si chiedono se ora che finalmente è rientrata in studio riuscirà finalmente a trovare l’amore e se sono in vista per lei nuovi appuntamenti.

Gemma Galgani: la vita privata

Gemma Galgani è una delle dame storiche del programma tv di Maria De Filippi e purtroppo, nonostante la sua lunga permanenza all’interno dello show, non è mai stato facile per lei trovare l’amore.

In passato Gemma è stata legata al cavaliere Giorgio Manetti, ma la loro relazione – che ha fatto sognare per diverso tempo i telespettatori – si è conclusa in un nulla di fatto. Oggi Giorgio Manetti ha deciso di dire definitivamente addio al mondo dei riflettori e ha più volte ribadito di non condividere il comportamento di Gemma all’interno del programma:

“Gemma farebbe bene a non parlare di “strategie”, che secondo me conosce molto bene.

Non credo che se io e Isabella, all’interno dello studio, ci fossimo frequentati ciò avrebbe dato fastidio a Gemma: infatti, il suo è soltanto un atteggiamento così, di forma ma senza sostanza. Se Gemma fosse stata veramente interessata a me, si sarebbe schiodata da quella sedia in plastica ed avrebbe vissuto un’avventura al di fuori di quello studio, che poteva certamente anche concludersi dopo pochi mesi, ma non è forse quello il senso della vita di ognuno di noi? Si vive solo due volte: una volta per la tua vita terrena ed una per i tuoi sogni….tutto il resto è noia! Gelosia da parte di Gemma? No, non credo, non si può temere di perdere un qualcosa che non si ha”, ha dichiarato l’ex cavaliere.

Gemma Galgani e Tina Cipollari

In tanti non vedono l’ora di sapere che piega prenderanno le cose anche tra Gemma Galgani e la sua “acerrima nemica” Tina Cipollari, che non perde occasione per criticarla all’interno del dating show.