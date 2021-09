Gemma Galgani torna a parlare dell’operazione al seno: “Ecco a cosa ho dovuto rinunciare”

Dopo la confessione pubblica, Gemma Galgani è tornata a parlare dell'operazione al seno e della rinuncia che ha dovuto fare

Dopo averlo dichiarato pubblicamente, è ormai noto a tutti che Gemma Galgani di Uomini e Donne si è rifatta il seno. All’età di 71 anni anche la dama torinese ha pertanto ceduto al fascino del ritocchino estetico, allo scopo di rinvigorire il suo décolleté.

Proprio in queste ore, peraltro, la donna è tornata a parlare di tale operazione in un’intervista al settimanale “Nuovo Tv”, precisando di non aver avuto paura, ma di aver dovuto rinunciare a qualcosa. Ma a cosa?

Gemma Galgani: la rinuncia per rifarsi il seno

La rinuncia di Gemma Galgani per poter affrontare il ritocco al seno è stata quella di non poter fare le sue vacanze estive. Ad ogni modo, pur rammaricandosi dell’accaduto, si dice ora prontissima a fare il suo ritorno nella case degli italiani a partire dal 13 settembre su Canale 5.

Allora avrà infatti inizio la nuova stagione del popolare dating show di Maria De Filippi, dove lei è l’indiscussa protagonista.

“Sento che ora troverò il mio principe”, ha peraltro profetizzato con grande positività la “rivale” di Tina Cipollari. Sono del resto ormai più di dieci anni che la dama torinese cerca l’amore della sua vita in televisione. Sembrava peraltro aver trovato la persona giusta prima in Ennio, poi in Giorgio e infine in Marco, ma le cose non sono andate per il verso giusto, come ben sappiamo.

L’edizione 2021-2022 di Uomini e Donne sarà dunque per Gemma quella decisiva per risollevare la sua situazione sentimentale?