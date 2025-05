Genny Urtis, nuovo look condiviso sui social

Giacomo Urtis aveva fatto parlare di sé per l’intenzione di cambiare sesso, quindi di diventare donna, naturalmente si tratta di un processo lungo che richiede tempo e massima attenzione ma dopo diversi anni è finalmente arrivato alla fine e d’ora in poi si farà chiamare Genny. Vediamo come è cambiato.

Da Giacomo a Genny, la trasformazione di Urtis

Giacomo Urtis

aveva annunciato sul finire del 2022 di voler effettuare un’operazione per il cambio di sesso al programma di Cruciani La Zanzara ed in questo caso, come riporta anche Biccy.it le intenzioni erano serie.

Infatti Urtis in quel periodo aveva iniziato a prendere ormoni ed il suo corpo stava iniziando a cambiare verso la direzione che aveva sempre desiderato.

Nel 2024 si è dichiarata ufficialmente donna Trans ed ha ammesso di voler diventare madre, sognando due figli. Naturalmente il percorso non era concluso, mancava l’intervento al seno. Anche su questo aspetto aveva le idee molto chiare – “voglio una cosa naturale, come ce l’ha Martina Smeraldi“.

Intervento al seno riuscito

Dopo due anni da quella dichiarazione Giacomo Urtis, d’ora in avanti si farà chiamare Genny, ha completato la sua trasformazione in donna con l’intervento al seno facendosi una terza.

“Non ho voluto eccedere o essere troppo provocante. Ho chiesto un corpo equilibrato anche in questo senso. Dopo l’operazione sono sotto antidolorifici ma sono felice”.

Queste le sue parole dalla clinica dove ha svolto l’intervento che non ha esitato a condividere sui social tramite video, così da mantenere aggiornati i propri followers.