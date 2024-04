Gerry Cardinale ha parlato della sua esperienza nel mondo del calcio al podcast di Bloomberg “The Deal”.

Le parole di Gerry Cardinale dopo l’acquisto del Milan

«Acquistare il Milan è stata la cosa più dura che abbia mai affrontato, ma anche la migliore. Ma l’ironia è che è stato tutto imposto da me stesso. Avevo un bisogno imprenditoriale che dovevo soddisfare ed era proprio il tipo di cose che facciamo sempre più spesso in RedBird. Mi piace fare la parte dell’imprenditore ombra e mi piace risolvere i problemi con il capitale. Mi è capitato di trovare un punto di svolta nello sport che non avrei mai potuto prevedere nel 2000. Ora la sfida è navigare in questa situazione, perché ora tutti hanno scoperto lo sport».

L’arrivo di Gerry Cardinale al Milan

«Quando sono subentrato è stata una sfida, perché avevano appena vinto lo scudetto. Quindi ho adottato un approccio diverso da quello che faccio di solito: per il primo anno non ho fatto nulla. Davvero, mi sono limitato a guardare. Ma la cosa migliore che puoi fare è non entrare in campo con le armi spianate».

Inoltre, Cardinale, ha aggiunto:

«Ogni volta che sollevavo il tema del Milan internamente, o qui negli Stati Uniti, tutti dicevano: ‘Sei pazzo. Non pensare mai di investire in Italia‘. Ma devo dire che la cosa che mi ha fatto cambiare idea è stato l’incontro con Paul e Gordon Singer. E non posso che dire bene di loro. Sono molto informato su come abbiano fatto un lavoro fenomenale nei quattro anni in cui hanno posseduto il Milan, dal 2018 a quando lo abbiamo acquistato nel 2022, per risanarlo».

Le dichiarazioni di Cardinale sulla costruzione dello Stadio