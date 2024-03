GF, Beatrice ha dei sospetti: Anita e Alessio in coppia per strategia?

Al termine dell’ultima puntata del GF, Beatrice Luzzi ha espresso i suoi dubbi su Alessio Falsone e Anita Olivieri. Secondo l’attrice, i due potrebbero aver iniziato il flirt solo per strategia.

GF, Beatrice ha dei dubbi su Anita e Alessio: è strategia?

Durante l’ultima puntata del GF, Anita Olivieri ha mollato il fidanzato Edoardo per viversi la conoscenza con Alessio Falsone. La cosa ha destato parecchi dubbi, soprattutto in Beatrice Luzzi. Appena i riflettori si sono spenti, l’attrice ha espresso i suoi sospetti, parlando di strategia.

GF: le parole di Beatrice su Anita e Alessio

Parlando con Letizia Petris dopo la puntata del GF, Beatrice ha espresso tutti i suoi dubbi su Anita e Alessio. L’attrice ha sottolineato che la Olivieri, solo fino a qualche giorno fa, parlava del fidanzato Edoardo come il padre dei suoi figli. Poi, dopo che Falsone è entrato in Casa ha cambiato idea. Com’è possibile? Anche perché si parla di una relazione di ben 10 anni. La Luzzi ha dichiarato:

“Se avessi detto per 5 mesi che ero impegnata e poi finalmente lui si fosse palesato, esponendosi contro la sua natura, a S. Valentino e io gli dico che vorrei fosse il padre dei miei figli, non mi sarei lasciata andare”.

Secondo Letizia, però, Anita ha ceduto solo per passione.

GF: Beatrice pronta a smascherare la strategia di Anita e Alessio

Oltre che per le tempistiche con cui Anita e Alessio si sono avvicinati, Beatrice ha anche altri dubbi. A suo dire, Falsone è arrivato al GF mirando Greta Rossetti, poi ha rivolto le sue attenzioni a Perla Vatiero per farla entrare in crisi con Mirko Brunetti e, infine, si è concentrato sulla Olivieri. Il motivo? Semplice: vuole arrivare in finale e le tresche sono un ottimo modo. La Luzzi è decisa ad andare fino in fondo: da qui alla fine del GF si impegnerà per smascherare Falsone.