GF inglese: la Casa “blindata” per allarme sicurezza

Allarme sicurezza nella Casa del GF inglese. Secondo una notizia dell’ultima ora, uno youtuber ha fatto irruzione nel loft con un drone, ascoltando anche i discorsi della produzione.

Il Big Brother UK, ossia il nostro GF in versione inglese, è tornato in onda quest’anno dopo ben cinque anni di assenza. I guai, però, sono iniziati ben presto. Stando a quanto riporta il tabloid The Sun è scattato l’allarme sicurezza a causa di uno youtuber che ha fatto irruzione nel loft con un drone.

GF inglese: attacco hacker da parte di uno youtuber

Lo youtuber in questione è entrato nella Casa del GF inglese con un drone ed è riuscito perfino ad ascoltare i discorsi privati dello staff hackerando la trasmissione radio. Appena gli addetti ai lavori se ne sono accorti hanno allertato la sicurezza e “blindato” la Casa.

Youtuber allontanato dalla Casa del GF inglese

Quando la sicurezza del GF inglese ha raggiunto lo youtuber, l’uomo ha provato a difendersi, rifiutando la richiesta di allontanamento. Non solo, il tizio in questione ha ripreso lo scontro verbale, sottolineando che il suo sarebbe stato un “gioco corretto“. Un membro dello staff del reality, raggiunto dal The Sun, ha dichiarato: