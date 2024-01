Negli ultimi giorni, al GF c’è stato un avvicinamento che puzza di strategia. Stiamo parlando di Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera. Il ritorno di fiamma, soprattutto in questo momento, non convince i telespettatori.

GF: Massimiliano e Monia verso il ritorno di fiamma: è strategia?

Monia La Ferrera è entrata al GF lo scorso 4 dicembre, come ex fidanzata di Massimiliano Varrese. In questo mese i due hanno avuto un rapporto normalissimo, che non ha fatto pensare al ritorno di fiamma. Negli ultimi giorni, però, qualcosa è cambiato e sono apparsi più vicini. Come mai? I telespettatori sentono puzza di strategia.

GF, Monia: Varrese la fa stare bene

Dopo che Monia è finita al televoto, il rapporto con Massimiliano si è intensificato. E’ normale, quindi, vedere questo strano ritorno di fiamma come strategia. Nel frattempo, La Ferrera si è confidata con le compagne del GF, ammettendo che Varrese la fa stare bene:

“Non mi dispiace Massimiliano, è un bell’uomo, ha un bel carattere, è un gentiluomo. Se provo friccicorio quando lo vedo? Quello no, però mi fa stare bene. È quello che mi manca, anche se mi fa stare tanto bene. (…) Sono un po’ emozionata, mi fa piacere se lui si avvicina, è normale che lo guardo, la mattina appena mi sveglio guardo se è nel letto”.

GF: la confessione di Varrese su Monia

Monia e Varrese hanno anche avuto modo di confrontarsi. Massimiliano ha ammesso: