Rita Dalla Chiesa difende Cesara Buonamici: come opinionista del GF è perfetta, ecco perché.

La rivoluzione che Pier Silvio Berlusconi ha apportato al GF è ricaduta anche sugli opinionisti. Sonia Bruganelli e Orietta Berti hanno lasciato il posto a Cesara Buonamici. La decisione non è piaciuta a tutti, motivo per cui Rita Dalla Chiesa è intervenuta per prendere le difese della giornalista.

GF: Rita Dalla Chiesa difende Cesara Buonamici

Anche se non ci sono ancora conferme ufficiali, Cesara Buonamici dovrebbe essere la nuova opinionista unica del GF. La scelta, com’è normale che sia, ha trovato tanti consensi e altrettanti malumori. Rita Dalla Chiesa ha detto la sua in merito e ha preso le difese della giornalista.

La difesa di Rita Dalla Chiesa

Rita ha preso le difese di Cesara, definendola “simpatica, pungente, ironica e sincera“. Non solo, ha sottolineato che il grande pubblico ha bisogno di cambiamento, motivo per cui la Buonamici è più che azzeccata. Ha dichiarato:

“Credo sia quello che ci vuole in questo momento, dove tutto è sempre troppo sopra le righe…”.

Rita Dalla Chiesa: Cesara Buonamici è il meglio per il GF

Dalla Chiesa sostiene che è necessario mettere uno stop ai litigi e alle parolacce. Cesara è perfetta come opinionista del GF perché contribuirà a costruire un’atmosfera più rilassata. Rita ha concluso sottolineando che la Buonamici riuscirà a conquistare anche quanti non credono nelle sue capacità.