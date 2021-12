Gf Vip 6: Adriana Volpe taccia Soleil Sorge di insensibilità: “Quel che ha fatto è offensivo”

Adriana Volpe ha messo da parte la sua preferenza per Soleil Sorge dopo l'infelice uscita di quest'ultima su Miriana Trevisan

Soleil Sorge, grande protagonista dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, è sempre stata fortemente sostenuta in studio da Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Tuttavia durante l’ultima diretta dello show di Canale 5 si è parlato dello scontro tra l’influencer e Miriana Trevisan, con un’uscita della prima che non è affatto piaciuta alla ex conduttrice Rai.

Adriana Volpe si dichiara contro Soleil

Riferendosi infatti all’infelice frase sulla menopausa, Adriana Volpe è scattata letteralmente contro Soleil ricordando che Miriana aveva parlato del suo problema di salute legato proprio a tale argomento. L’ex volto di Non è la Rai ha dovuto infatti farsi rimuovere l’utero in seguito a un tumore, evento che l’ha drammaticamente messa alla prova sia fisicamente sia psicologicamente.

La convivenza tra Soleil e Miriana si fa sempre più complicata… e di certo non si sono risparmiate negli ultimi giorni. #GFVIP pic.twitter.com/XUotKFnDuU — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 29, 2021

Adriana: “Tutti abbiamo visto la linea della vita di Miriana e non hai avuto la sensibilità di rimanere in silenzio. Per una volta sii umile nea vita Soleil e datti una calmata” FINALMENTEEEEEE 🥳

Adriana asfalta la bulla#gfvip pic.twitter.com/9QoZfSUi0L — Paokla🦄 (@Paola58240869) November 29, 2021

L’ex moglie di Pago aveva anche spiegato che la malattia è stata ormai per fortuna sconfitta, ma la sua paura resta tuttavia ancora grande.