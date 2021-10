GF Vip 6, Alex Belli rivela che dietro l’ingresso nella Casa di Alessandro Rossi c’è Fabrizio Corona

Dopo la diretta del GF Vip, Alex Belli si è lasciato scappare il nome di Fabrizio Corona circa l'ingresso in casa del fidanzato della Cipriani.

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 6 andata in onda ieri sera, 22 ottobre, Alessandro Rossi, attuale fidanzato di Francesca Cipriani, è entrato nella Casa: potrà, infatti, restare lì per qualche giorno a fare compagnia alla sua fidanzata.

GF Vip 6, Corona è l’artefice dell’ingresso in Casa di Alessandro Rossi?

Lo stupore degli altri concorrenti è stato enorme: molti di loro, infatti, si domandano se Rossi resterà per davvero solo qualche giorno oppure diventerà un concorrente a tutti gli effetti. Stando alla versione di Alex Belli, dietro l’ingresso di Rossi, ci sarebbe nientepopodimeno, che Fabrizio Corona.

Sembrerebbe che Corona sia essere sempre più immischiato in questa sesta edizione del GF Vip. Dopo aver gestito il triangolo Gianmaria-Sophie-Greta, con tanto di video in cui c’è la dichiarazione di Greta girata nel suo ufficio, ora il suo nome è tornato al centro della discussione per l’entrata di Rossi.

GF Vip 6, Corona è l’artefice dell’ingresso in Casa di Alessandro Rossi: le parole di Alex Belli

Alex Belli rivolgendosi a Manuel Bortuzzo dice:

“Alessandro non starà qua solo un giorno, me lo aveva detto Ciccio Pasticcio, perché li ha fatti conoscere Ciccio Pasticcio, lo sai? Hai presente di chi stiamo parlando?”.

Ovviamente l’identità di Ciccio Pasticcio è Fabrizio Corona: “Stiamo parlando di lui“.

GF Vip 6, Corona è l’artefice dell’ingresso in Casa di Alessandro Rossi: i due si conoscono

Non a caso, a dimostrazione che quello che Belli dice potrebbe essere la verità, in queste ore sta girando online un video che mostra insieme Corona col fidanzato della Cipriani.