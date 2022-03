Gf Vip 6, Barù risponde alle urla che arrivano da fuori la casa contro Davide Silvestri: “Che schifo”

Barù non vuole in alcun modo farsi influenzare dalle voci negative che arrivano da fuori la casa del Grande Fratello e risponde così alle critiche.

Nonostante si avvicini sempre di più la fine di questa edizione del Grande Fratello Vip 6, da fuori la casa più spiata d’Italia molti ancora tentano di creare attriti tra i partecipanti. Tuttavia, non sempre i concorrenti si lasciano influenzare dalle voci di corrodio.

A dimostrare ciò è Barù, che risponde a tono alle critiche che arrivano da fuori su Davide Silvestri. Vediamo nel dettaglio.

Le urla fuori dalla casa del GF Vip

Sembra che alcune ragazze si siano recate presso la casa del Grande Fratello e un avolta arrivate lì abbiano iniziato ad urlare frasi tipo: “Barù, attento a Davide. Soleil sei bugiarda, Davide è falso“. Ma proprio in quel momento Barù stava chiacchierando con Lulù Hailé Selassié e , dopo aver interrotto il dialogo, si è spostato in giardino insieme a Davide Silvestri.

La reazione di Davide Silvestri

Quest’ultimo, sentendosi nominare, ha subito commentato: “Stai attento a Davide? Ma andate a letto, andate a dormire va“. Dall’altro canto Barù in un primo momento è scoppiato a ridere, in quanto, come successivamente ha spiegato, aveva erroneamente capito che le ragazze avessero urlato:”Davide è pazzo“. Infatti, poco dopo, la sua risposta è stata bene diversa.

Gf Vip 6, la reazione di Barù alle urla fuori dalla casa

Palesamente disgustato dalla faccenda, Barù ha commentato così: “Sto schifo… vengono anche a dirmi di stare attento a te“. Insomma, per quanto la finale si avvicini ( andrà in onda lunedì 14 marzo) con questi concorrenti non si rischia mai di annoiarsi.