Gf Vip 6: ecco chi sono i concorrenti che hanno dichiarato di voler lasciare il reality a dicembre

Molti sono i Vipponi che potrebbero lasciare la Casa di Cinecittà a dicembre: le ultime indiscrezioni sui protagonisti del reality di Canale 5

Presto gli attuali concorrenti del Grande Fratello Vip saranno chiamati a decidere se restare nella Casa oltre il 13 dicembre. Il programma di Canale 5 si prolungherà infatti fino al 14 marzo 2022, ma alcuni di loro parrebbero intenzionati a non proseguire oltre la propria esperienza tra le mura di Cinecittà.

I Vipponi che dovrebbero lasciare la Casa a dicembre

La prima che potrebbe rinunciare al prosieguo del suo percorso è Katia Ricciarelli, che dovrebbe lasciare la Casa per impegni lavorativi prima delle vacanze natalizie. Anche Manuel Bortuzzo dovrebbe poi uscire per dedicarsi al film che racconterà la sua vita dopo l’incidente. Un’altra gieffina che potrebbe lasciare il Gf Vip è Soleil Sorge, che pare non reggere più la complicata situazione venutasi a creare con Alex Belli e la moglie Delia Duran.

Anche Aldo Montano potrebbe decidere di lasciare il reality tra pochi giorni, intenzionato a trascorrere le feste di Natale insieme alla sua famiglia. Allo stesso modo potrebbe comportarsi Lucrezia Selassié, che pare abbia in programma un viaggio con la mamma il 12 dicembre. A tutti loro si aggiungono Manila Nazzaro e Carmen Russo, oltre alla new entry Maria Monsè, a meno che non venga eliminata prima dal pubblico.

Non resta dunque che attendere le nuove puntate del reality show nonché seguire la diretta h24 su Mediaset Extra per carpire ulteriori dettagli sulle intenzioni dei Vipponi. Nel mentre siamo tutti curiosi di scoprire chi saranno i nuovi volti dello spettacolo che si metteranno in gioco nel programma più seguito di sempre.