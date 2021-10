Gf Vip 6, Lulù Selassié delusa da Manuel Bortuzzo: “Ha preferito baciare Aldo piuttosto che me”

Lulù Selassié è rimasta nuovamente delusa da un comportamento inaspettato di Manuel Bortuzzo durante la prova del kiss frize indetta dal Gf Vip

Sono passate circa due settimane dalla decisione di Manuel Bortuzzo di interrompere la liaison con Lulù Selassié al Grande Fratello Vip. La principessa etiope continua tuttavia a non darsi per vinta, sostenuta peraltro da nuove speranze infuse in lei dallo stesso nuotatore qualche giorno fa.

Tra Aldo e Lulù

Manu ha baciato Aldo!!!

Scatta il freeze Lulù guarda Manu

e Manu si gira e bacia Aldo!!!

— Mareluna (@SoyMareluna) October 24, 2021

Lulù amareggiata dal bacio mancato con Manuel

L’atleta aveva infatti detto a Lulù di aver lasciato una porta aperta, facendole pertanto credere che tra loro non fosse ancora detta definitivamente la parola fine.

Tuttavia, nelle scorse ore, un fatto ha sconvolto di nuovo la giovane gieffina, dettasi fortemente delusa dal comportamento del compagno d’avventura.

Ma Lulu che si fa i film mentali del perché Manuel ha baciato Aldo e non lei dicendo “non vuole avere occhi su di sé e quindi ha baciato lui”.

— Medicine:)ero@Syndrome_Harry (@Syndrome_Harryy) October 24, 2021

Nella prova kiss freeze, durante la quale Alex Belli ha baciato sulla bocca Soleil Sorge, Manuel Bortuzzo si è infatti girato immediatamente verso Aldo Montano baciandolo sulle labbra.

Rimasta letteralmente a bocca asciutta, Lulù si è quindi sfogata con le altre donne della Casa precisando: “Ha preferito baciare Aldo, che è un amico ed è un uomo”.