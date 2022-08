GF Vip 7, Raffaella Fico vuole tornare in Casa: appello a Signorini

GF Vip 7, Raffaella Fico vuole tornare in Casa: la showgirl lancia un appello al conduttore Alfonso Signorini.

Raffaella Fico, dopo aver partecipato al GF Vip 6, vorrebbe tornare nella Casa anche nella settima edizione. A lanciare l’appello al conduttore Alfonso Signorini è stata lei stessa, spiegando perché vorrebbe vestire ancora una volta i panni di Vippona.

GF Vip 7: Raffaella Fico vuole tornare in Casa

Intervistata dal settimanale Vero, Raffaella Fico ha ammesso che vorrebbe tornare al GF Vip 7. La showgirl ha preso parte al reality la scorsa edizione, ma la sua permanenza in Casa è durata pochissimo. Nonostante tutto, era riuscita a farsi apprezzare, contribuendo anche a costruire qualche dinamica interessante. La sua sfortuna, se così vogliamo chiamarla, è stata la presenza di Soleil Sorge, con la quale ha avuto diversi scontri al vetriolo. A distanza di un anno dalla sua partecipazione, però, potrebbe nuovamente tornare in gioco.

Ovviamente, l’ultima parola spetta al conduttore Alfonso Signorini.

L’appello di Raffaella Fico ad Alfonso Signorini

Raffaella ha dichiarato:

“È un’esperienza che rifarei… La casa più spiata dagli italiani ti mette a dura prova con te stessa, ti scuote interiormente, ti fa riflettere e ti mette a stretto contatto con i tuoi sentimenti”.

La Fico tornerebbe volentieri al GF Vip, ma non è detto che Alfonso assecondi la sua richiesta.

Sceglierla come concorrente per la settima edizione potrebbe essere un’arma a doppio taglio. Dalla sua ultima partecipazione, infatti, è trascorso poco tempo e i telespettatori hanno voglia di novità. Al momento, Signorini non si è espresso in merito al suo appello.

Signorini valuta anche le autocandidature

Non solo Raffaella Fico, il conduttore del GF Vip 7 deve valutare anche altre autocandidature. Nei giorni scorsi, un altro volto noto della tv si è proposto come Vippona.

Stiamo parlando dell’ex tronista di Uomini Jessica Antonini: “Amo i reality, tutti. Ma ammetto che fare il Grande Fratello Vip sarebbe uno dei miei desideri più grandi. Ho anche un figlio, e senza ipocrisia potrei dirti che quel genere di programma riuscirebbe a farmi guadagnare qualcosa che mi servirebbe“. Al momento, è bene sottolinearlo, l’unico concorrente ufficializzato del GF Vip 7 è Giovanni Ciacci.