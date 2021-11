GF Vip, Alex Belli e il massaggio a Soleil: “È stato un gesto altruistico”

Nel corso della ventiduesima puntata del GF Vip Delia Duran ha avuto un confronto con Alex Belli. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini è tornato in onda venerdì 26 novembre con la ventiduesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale Delia Duran ha avuto un confronto con Alex Belli. Proprio l’attore è finito di recente al centro dell’attenzione per via del rapporto con Soleil.

Ecco cosa è successo.

Alex Belli, il massaggio a Soleil

Anche nel corso della ventiduesima puntata del Grande Fratello Vip si è parlato del rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. I due sono di recente finiti al centro dell’attenzione per via della gelosia di Delia Duran e dei confronti avuti con quest’ultima. Dopo aver visto la clip con il massaggio di Alex Belli a Soleil, l’attore, interpellato da Signorini, ha commentato: “È stato un gesto altruistico“.

Alex Belli, le parole di Delia Duran

“Voglio parlare solo con Alex, a Soleil ho già detto tutto“, ha dichiarato Delia Duran, interpellata dal conduttore. Poco dopo ha avuto un confronto proprio con il marito e a tal proposito ha dichiarato: “Oggi sono qui per due motivi: uno sai che giorno è oggi? Il 26, 5 mesi fa ci siamo scambiati le promesse di matrimonio; la seconda perché ho bisogno di chiarimenti, voglio dirti che sono l’ultima persona a voler rovinare il percorso.

Sei un grande artista, generoso e affettuoso, però fuori hai una compagna a cui hai promesso rispetto, amore e fedeltà“.

Per poi aggiungere: “Dal primo momento che ci siamo visti a oggi non c’è stato nessun cambiamento. Amore gli atteggiamenti che tu hai avuto fuori della casa è visto male e io ho sofferto, il primo intervento che ho fatto lo hai visto con la lettera di tuo padre, il secondo intervento con Soleil non ti ho voluto vedere, lei non ha colpa la maggior parte della colpa è tua perché volevo che prendessi il tuo tempo perché capissi la mia delusione, per questo sono qui, voglio che pieghi a me cosa sta succedendo perché non lo sto capendo”.

Alex Belli, Delia Duran e l’amicizia con Soleil

A quel punto Alex Belli ha abbracciato Delia Duran, per poi affermare: “Ti chiedo scusa, ti amo tanto, ma se io ti dico che non c’è niente non darmi contro”. La donna ha quindi sottolineato di non voler vedere il marito baciare un’altra. A tal proposito, infatti, ha affermato: “Amo che condividi la tua arte con tutti, non andare oltre, ma metti una barriera… fuori c’è una guerra“. Alla fine si assiste anche alla pace tra Delia e Soleil.