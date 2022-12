GF Vip, Antonella ripensa all'ex fidanzato Gianluca: "Dici che l'ho perso?"

Antonella Fiordelisi ha vissuto un momento molto particolare al GF Vip e si è confidata con Edoardo Tavassi.

La ragazza ha ripensato all’ex fidanzato Ginaluca Benincasa, dicendosi preoccupata per lui.

Mentre si arrabbia con Edoardo Donnamaria per un abbraccio dato a Oriana Marzoli, Antonella Fiordelisi vive un momento di sconforto a causa dell’ex fidanzato Gianluca Benincasa. Parlando con Tavassi, l’ex schemitrice ha ammesso di pensare molto a lui e si chiede se potranno mai essere amici.

Antonella ha ammesso:

“Chissà come sta il mio ex fidanzato Gianluca. Spero si sia un po’ ripreso… è passato un mesetto. Quindi dici che l’ho perso anche come amico? Io spero che lui stia bene perché io gli voglio bene . Io vorrei sapere come sta… Quando l’ho visto era molto magro. C’è stato pure un passato, tra l’altro… io ero innamorata di lui. Era proprio il mio punto di riferimento, ma anche in amicizia… lui starà molto male?”.

La Fiordelisi sostiene di non essere più innamorata di lui, ma il legame che li univa è ancora molto forte.

Tavassi ha ascoltato il suo sfogo, poi ha replicato:

“Se è come penso io starà male. A livello di testa se lui è innamorato e tu lo sei ma di un’altra persona non sarà proprio il massimo. L’amicizia per ora è compromessa. Non puoi essere amico di qualcuno che è innamorato di te in questo momento. L’amicizia tra uomo e donna esiste quando non c’è mai un secondo fine. Tu eri innamorata di lui ma adesso no e lui sì… com fai ad essere amica di uno innamorato di te? Ogni suo gesto sarà in funzione di conquistarti. Adesso il tuo punto di riferimento è Edoardo. Se sta molto male? Eh tesoro, se è innamorato sì”.