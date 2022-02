GF Vip, Barù e Giucas Casella parlano di Soleil Sorge: i fan approvano il ragionamento chiaro e lineare.

Barù e Giucas Casella si sono lasciati andare ad un discorso su Soleil Sorge che ha attirato la curiosità dei fan del GF Vip. L’illusionista e il nobile toscano hanno affrontato il tema ‘vincitore’ e hanno commentato il percorso fatto dall’influencer italo-americana.

GF Vip: Barù e Giucas su Soleil

Discorso a tema inedito per Barù e Giucas Casella. I due concorrenti del GF Vip difficilmente parlano della finale del reality, ma nelle ultime ore hanno voluto affrontare l’argomento. Il nobile toscano e l’illusionista hanno preso in esame il ‘caso’ Soleil Sorge, una delle protagoniste indiscusse del programma condotto da Alfonso Signorini. Sia Giucas che Barù si sono trovati d’accordo nel vedere l’influencer italo-americana come finalista, anche se non si sono espressi tutti e due su una sua ipotetica vittoria.

Barù e Giucas: Soleil merita la finale

E’ stato Barù ad iniziare il discorso: “Sole è stata protagonista comunque“. Giucas ha fornito una replica attenta, che qualcuno non si aspetterebbe da un “paragnosta figlio di gran paragnosta” come lui. Ha dichiarato:

“Non si tiene un cecio in bocca. E’ sempre diretta, a volte sbaglia, poi ammette i suoi errori. Ha una forza di volontà pazzesca. (…) Qua dentro ha fatto le montagne russe”.

Barù ha risposto:

“Nel suo male potrebbe avere un grande successo oppure stare sul ca**o, difatti dovrebbe vincere perché è quella che si è lasciata andare più di tutti, si è esposta più di tutti”.

Soleil vincerà il GF Vip?

I fan di Soleil hanno apprezzato l’analisi fatta da Barù e Giucas. In effetti, la Sorge si è esposta molto, andando contro tutti pur di far valere le sue idee.

Questo le consentirà di vincere il GF Vip? Se dovessimo basarci sui sondaggi web, l’influencer ha buone possibilità di arrivare in finale, ma poche di trionfare. Al momento, infatti, la preferità sembra essere Lulù Selassié.