GF Vip, concorrente transgender nel cast: Alfonso Signorini vuota il sacco.

Il GF Vip 7 sta scaldando i motori. Il conduttore Alfonso Signorini ha parlato delle possibilità di vedere un concorrente transgender nel cast. Stando alle sue parole, è quasi certa la presenza di un Vippone appartenente al mondo LGBT.

Intervistato da Libero, Alfonso Signorini ha parlato della nuova edizione del GF Vip, in partenza a settembre. Rispetto alle passate stagioni, nel 2022 il reality più spiato d’Italia vedrà all’interno della Casa persone con un passato molto forte. Saranno tanti gli argomenti che verranno affrontati in prima serata: dalla sieropositività di Giovanni Ciacci al tumore di Carolina Marconi, passando per il periodo di povertà vissuto da George Ciupilan.

In tutto questo, non poteva mancare un altro tema importante: le lotte del movimento LGBT. Sembra, infatti, che pronto a diventare Vippone ci sia un concorrente transgender.

Alfonso, senza sbottonarsi più di tanto, ha dichiarato:

“Se parlare di LGBT+ è controproducente? No, è importante che si parli di diritti LGBT. Come di transgender. Basta non esagerare. Ti confesso che vedere cinque trans su Rai2 in prima serata mi ha fatto scattare l’applauso. Anche perché bisogna leggere oltre l’aspetto del mascheramento, dello stereotipo. A me piace capire, conoscere la loro vita quotidiana, le loro difficoltà. È un tema di estremo interesse; e non è detto che non lo porti al GF”.