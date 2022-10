Gf Vip, Cristina d’Avena sta con Marco Bellavia: “Ti voglio bene!”

La cantante Cristina d'Avena ha mandato un chiaro segnale a Marco Bellavia atraverso un tweet.

Marco Bellavia è uno dei concorrenti che più sono finiti nell’occhio del ciclone in questo periodo. Il concorrente del Gf Vip che è noto soprattutto ai milliennial per aver recitato nei telefilm con Cristina d’Avena a cavallo tra la seconda metà degli anni ’80 e la prima metà degli anni ’90, appare sempre più isolato da parte degli concorrenti della casa, un isolamento che tuttavia, è speculare all’enorme affetto che sta ricevendo dai fan sui social che si stanno schierando compatti in suo favore

Questo è stato anche il caso della stessa “regina dei cartoni animati” Cristina d’Avena che con un Tweet gli ha voluto dimostrare tutto il suo affetto.

Gf Vip, Cristina d’Avena sta con Marco Bellavia: “Forza!”

Arrivati dunque a questo punto c’è chi chiede che Cristina d’Avena faccia una “capatina” nello studio di Alfonso Signorini per fare una sorpresa al suo caro amico e c’è chi mente.

Ad ogni modo il tweet scritto da Cristina è quanto mai pieno d’affetto e a dimostrarlo è una foto che li raffigura nel loro periodo d’oro. “Forza Marco! Ti sto seguendo… Ti voglio bene”, sono le parole che ha dedicato all’amico.

Cosa c’era tra Marco Bellavia e Cristina d’Avena?

I più attenti che hanno guardato la prima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip hanno notato che Marco Bellavia ha fatto una dichiarazione su Cristina d’Avena che non è certamente passata inosservata: “Io ero proprio innamorato di lei nel telefilm, e lei di me, dal vivo”.

Ci sarà stato qualcosa tra i due? Nel frattempo quello che non è mai andato via è la loro forte amicizia e siamo certi che il tempo non la scalfirà.