GF Vip, Daniele Dal Moro censurato in piena notte mentre cita Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Dopo il rimprovero di Alfonso Signorini, Daniele Dal Moro si è svegliato. Nelle ultime ore, il Vippone ha regalato ai fan del GF Vip diversi momenti trash. Uno di questi l’ha visto censurato dagli autori in piena notte.

Daniele Dal Moro è finalmente entrato nel vivo del GF Vip, iniziando a partecipare alle dinamiche della Casa. Dopo il rimprovero di Alfonso Signorini, ha avuto una lite al vetriolo con Elenoire Ferruzzi e un’altra con Alberto De Pisis. Non solo, è stato perfino censurato in piena notte dalla regia del reality più spiato d’Italia.

Dal Moro era in camera con Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi e stava parlando di come si comporterebbe se in Casa dovesse entrare una donna che gli interessa.

Senza troppi giri di parole, Daniele ha esclamato:

Il riferimento all’armadio è a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La regia, però, l’ha censurato immediatamente, per cui non sappiamo il seguito del suo ragionamento bollente.

Prima della censura, Daniele ha avuto una furibonda lite con Alberto. De Pisis l’ha accusato di partecipare poco o nulla alle pulizie della casa. Dal Moro, infuriato come non mai, ha replicato:

“Sì ma le cose dille in faccia. Ti ho sentito ero lì vicino. Io ho già un paio di nomination da fare in canna, una e due. Perché sono stufo, io sono l’unico che si lava sempre la sua roba. Qui io mi lavo il mio piatto, le mie forchette, le mie posate, tutte le volte. Dillo a chi non fa niente. E io parlo in faccia tu invece parli rivolto alle telecamere. Sto parlando come parli tu non alzo la voce Alberto! E non nasconderti dietro un dito, non giustificarti. Mi hai accusato di non pulire, tu pensavi che io dormissi e invece ho sentito che parlavi di me del fatto che non pulivo”.