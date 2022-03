GF Vip, Delia Duran in lacrime per Manila Nazzaro: la moglie di Alex Belli ha un crollo emotivo.

Il GF Vip, dopo 6 mesi di messa in onda, è arrivato alla semifinale. Delia Duran, entrata in gioco pià tardi rispetto agli altri, è finita in lacrime per Manila Nazzaro. Stretta nel suo abbraccio, la moglie di Alex Belli si è detta disperata.

GF Vip: Delia Duran in lacrime per Manila Nazzaro

Delia Duran è stata la prima finalista del GF Vip. A lei, poi, si sono aggiunti Lulù Selassié e Davide Silvestri. Tra gli altri concorrenti rimasti in gioco, soltanto due si aggiudicheranno la finale. E’ per questo motivo che la moglie di Alex Belli è finita in lacrime, disperata al pensiero che, nel corso della semifinale, possa uscire una delle sue più care amiche.

Stiamo parlando di Manila Nazzaro, al televoto con Barù. Delia, abbracciata all’ex Miss Italia, ha ammesso:

“Spero che tu non esca domani”.

Manila, colpita dalla sua disperazione, ha replicato:

“Sarà quel che sarà tesoro, però tu preparati eh perché le possibilità che io esca solo altissime. Le possibilità che io resti sono pochissime”.

Il ringraziamento di Manila Nazzaro

Manila, in effetti, potrebbe uscire nella puntata del 10 marzo 2022, anche perché la sua fanbase non è agguerrita quanto quella di Barù. La Nazzaro lo ha capito e ha già preparato le valige da un pezzo. Nonostante tutto, ha voluto ringraziare Delia per come si è rapportata con lei. Ha dichiarato:

“L’unica persona che mi vuole qui dentro sei te. Ti ringrazio di tutto, della cura e dell’attenzione che hai avuto per me. Mi hai riempito il cuore. Sarai sempre nel mio cuore”.

La Duran, in lacrime, non è riuscita a replicare e si è lasciata cullare dal caldo abbraccio di Manila.

Manila: la mamma del GF Vip

Anche se la Nazzaro non ha riscosso grandi apprezzamenti, c’è un dato che non possiamo fare a meno di sottolineare. Checché se ne dica, Manila è stata la mamma della sesta edizione del GF Vip. Ha sempre avuto attenzioni nei riguardi di tutti i concorrenti e se non ci fosse stata lei la Casa sarebbe stata un porcile. Prima di lasciare Delia, l’ex Miss Italia ha ammesso: “Io da fuori tifo per te“.