GF Vip, Edoardo Donnamaria minaccia Giulia Salemi: lei replica a tono

GF Vip, Edoardo Donnamaria minaccia Giulia Salemi: l'influencer persiana replica in modo iconico.

Edoardo Donnamaria, in uno dei tanti momenti di confronto con la fidanzata Antonella Fiordelisi, ha tirato in ballo Giulia Salemi.

L’influencer persiana è la responsabile social del GF Vip e, a quanto pare, il Vippone non apprezza i cinguettii che lei legge nel corso delle dirette.

Edoardo Donnamaria minaccia Giulia Salemi

Da giorni, ormai, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi non fanno altro che litigare e fare pace. Nelle ultime ore, i due si sono appartati ancora una volta per parlare del futuro della loro relazione e l’ex volto di Forum ha tirato in ballo Giulia Salemi.

Quest’ultima è la responsabile social del GF Vip e nel corso delle dirette è incaricata di leggere i tweet più significativi. A quanto pare, Edoardo non ha apprezzato gli ultimi cinguettii che l’influencer persiana ha riportato in puntata.

Le parole di Edoardo Donnamaria

Donnamaria, con un tono ironico, ha tuonato:

“Stai attenta Salemi, attenta che qua è n’attimo che uno sbrocca. Poi se mi incazzo e bevo un pochettino le cose non me le tengo più. (…) Salemi attenta ai tweet che leggi in puntata. Diciamo che io ti denuncio… alla polizia”.

Antonella, ridendo, ha immediatamente preso le difese di Giulia:

“Mamma mia quanto rosichi. Tanto la Salemi è dalla mia parte, è inutile. È geloso che i Donnalisi sono dalla mia parte. Lascia stare a Giulia”.

Giulia Salemi replica ad Edoardo Donnamaria

Il video della specie di minaccia di Edoardo ha fatto il giro dei social, attirando l’attenzione della stessa Salemi.

Giulia, via Twitter, ha replicato:

“Sto tremando tutta EdoBau“.

L’influencer persiana merita infiniti applausi per l’appellativo dato a Donnamaria.