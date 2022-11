GF Vip, Edoardo Tavassi è bisessuale: non esclude di innamorarsi di un uomo o di una donna trans.

Edoardo Tavassi è bisessuale. La confessione non arriva da lui stesso, ma da Alberto De Pisis. Il concorrente del GF Vip ha confidato che il coinquilino gli ha fatto una rivelazione sul suo orientamento sessuale.

Stando a quanto sostiene Alberto De Pisis, Edoardo Tavassi è bisessuale. O meglio, il fratello di Guendalina non esclude di potersi innamorare di un uomo o di una trans. L’ex fidanzato di Taylor Mega, parlando con alcuni compagni d’avventura del GF Vip, si è detto molto contento di aver sentito Tavassi pronunciare il suo pensiero.

Alberto, parlando di Edoardo, ha confessato:

“A proposito di questo discorso. L’altro giorno devo dire che mi è piaciuto molto Edo, no, non lui, Tavassi. Perché ha fatto un discorso sincero che non tutti farebbero. Sì, un pensiero suo sul non escludere nulla nel suo futuro. Lui ha detto che non si stupirebbe affatto se un giorno per un ragazzo, piuttosto che per una donna trans”.