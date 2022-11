GF Vip, Edoardo Tavassi mangia il peperoncino: la sua reazione fa impazzire i fan.

Anche se è entrato al GF Vip da poco, Edoardo Tavassi è diventato uno dei protagonisti del reality. Nelle ultime ore, il Vippone ha regalato ai fan un momento a dir poco esilarante. Il merito è di Patrizia Rossetti, che gli ha chiesto di assaggiare un peperoncino.

GF Vip: Edoardo Tavassi mangia il peperoncino

Edoardo Tavassi, diventato concorrente del GF Vip da una manciata di giorni, ha già conquistato il cuore dei telespettatori. Il fratello di Guendalina è un vero e proprio personaggio comico, che potrebbe avere un grande futuro nel mondo dello spettacolo. Dopo aver giocato un brutto scherzo ai compagni d’avventura, il Vippone si è reso protagonista di un siparietto a dir poco esilarante. Patrizia Rossetti gli ha chiesto di assaggiare un peperoncino e la sua reazione ha divertito i fan.

Il peperoncino è piccantissimo: Tavassi in crisi

Appena Edoardo ha messo in bocca il peperoncino è letteralmente andato a fuoco. “Mi hai rovinato la serata“, ha tuonato Tavassi rivolto a Patrizia. Il Vippone, per far passare il bruciore, ha provato a mangiare un pezzetto di pane e ha bevuto un bicchiere da latte. Niente da fare, il pizzicore non l’ha abbandonato per dieci minuti buoni.

La reazione di Patrizia Rossetti piace ai fan

In tutto ciò, i fan sono impazziti anche per la reazione della Rossetti. Patrizia non ha fatto altro che ridere, mentre Edoardo passeggiava per la cucina in modo parecchio irrequieto.