GF Vip, Elenoire Ferruzzi scopre che Sara Manfuso non è in studio: cosa le ha confessato prima di uscire?

Elenoire Ferruzzi ha scoperto che Sara Manfuso non è nello studio del GF Vip. La Vippona, parlando con alcuni coinquilini, ha confessato che l’ex concorrente le ha rivelato cosa le avevano detto gli autori in confessionale prima dell’abbandono.

GF Vip: Elenoire scopre che Sara non è in studio

I concorrenti del GF Vip non sanno che Sara Manfuso, dopo l’abbandono, è stata cacciata dallo studio da Alfonso Signorini. Nelle ultime ore, però, Elenoire Ferruzzi ha confessato di essersi accorta che l’ex compagna d’avventura non partecipa alle dirette. A tal proposito, la Vippona ha rivelato cosa è accaduto in confessionale tra l’ex concorrente e la produzione del reality più spiato d’Italia.

La confessione di Elenoire

Elenoire ha raccontato:

“Con Sara deve essere successo qualcosa. Lei non è mai stata inquadrata? No non c’era proprio nello studio. Da quando è uscita non c’è mai stata nelle puntate. No, non c’entra nulla con il fatto che i ritirati non vengono ospitati in puntata. Fidatevi di me, Ok ve lo dico. A me Sara aveva fatto una confessione su quello che le avevano detto. Sì in confessionale le avevano spiegato che sarebbe andata comunque. Le avevano promesso che avrebbe potuto essere tra gli ex gieffini. Quindi è chiaro che lì deve essere successo qualcosa di strano. Una cosa forte e che lei quindi non è più stata chiamata”.

La Ferruzzi e tutti gli altri non sanno che la Manfuso ha avuto una brutta discussione con Signorini. Non vedendola in studio, però, hanno capito che deve essere successo qualcosa.

Le parole di Sara a Verissimo

Ospite di Verissimo, Sara ha parlato della sua cacciata dallo studio del GF Vip. Ha dichiarato: