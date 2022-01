Gf Vip, festa di capodanno col botto: Soleil rompe una vetrata

La festa di Capodanno all'interno della casa del GF Vip è stata tutt'altro che tranquilla, Soleil Sorge si è schiantata contro una vetrata.

I concorrenti della casa più spiata d’Italia, ossia quella dell’amatissimo Grande Fratello Vip, nella serata del 31 dicembre 2021 hanno festeggiato l’arrivo del Capodanno e così tra balli, musica e divertimento, si è consumato anche un piccolo attimo di tensione a causa di un incidente domestico.

GF Vip, Soleil si schianta contro una vetrata: ecco cosa è accaduto nella festa di Capodanno

Piccola disavventura per la bella influencer e modella Soleil Sorge durante la festa di Capodanno del Grande Fratello Vip.

Nello specifico, mentre i vipponi si stavano divertendo con il classico “trenino” di Capodanno, una delle concorrenti, ossia Soleil, si è accidentalmente scontrata contro una delle vetrate che separano la casa dal giardino, causando la rottura della stessa.

Fortunatamente l’incidente non ha fatto danni e Soleil non si è ferita in alcun modo.

GF Vip, Soleil e la festa di Capodanno: tutto è bene quel che finisce bene!

Lo schianto di Soleil contro la vetrata che separa la casa dal giardino ha stupito e al contempo spaventato i coinquilini dell’influencer.

La Sorge, come è solita fare, non si è lasciata abbattere in alcun modo dall’incidente e ha prontamente ripreso a divertirsi con il trenino, insieme agli altri.

Un incidente che poteva trasformarsi in tragedia, è stato prontamente sdrammatizzato da Soleil, dunque tutto è bene quel che finisce bene!

GF Vip, Soleil e la festa di Capodanno: la scena della vetrata non è stata ripresa

I telespettatori, amanti della diretta del Grande Fratello Vip, non hanno assistito allo schianto di Soleil contro la vetrata, le telecamere in quel momento erano rivolte altrove e in seguito all’incidente domestico hanno mostrato solo la vetrata frantumata ma ancora in piedi.