Lo scherzo di Francesca Cipriani per vendicarsi dell'amico Giucas Casella: la showgirl gli taglia i capelli con un forbicione

Giucas Casella e Francesca Cipriani sono certamente una delle coppie più frizzanti e divertenti del Grande Fratello Vip. L’ennesimo siparietto dei due ha visto la showgirl vendicarsi per un gesto dell’amico, ripagandolo con la stessa moneta.

Giucas Casella e Francesca Cipriani, la coppia più esplosiva del Gf Vip

La coppia più scoppiettante del Gf Vip è quella formata da Giucas Casella e Francesca Cipriani: i due sono legati da una splendida amicizia, e non esitano a combinarne di tutti i colori. In settimana il mago aveva tagliato i capelli alla showgirl e lei, durante la diciottesima puntata, ha avuto l’occasione di vendicarsi. Dopo un dolce momento d’amicizia in confessionale, in cui i due hanno rivisto i momenti più esilaranti che hanno passato nella casa, è il momento dello scherzo.

Ma prima, si sono lasciati andare a tenere dichiarazioni: “Siamo come fratello e sorella” dicono entrambi.

L’amicizia tra Giucas Casella e Francesca Cipriani: “Una persona incredibile”

L’affetto tra Giucas Casella e Francesca Cipriani è confermato anche dai giudizio che si danno l’un l’altro in confessionale: “Giucas è una persona incredibile, è davvero un uomo speciale e io gli voglio un gran bene” aveva dichiarato la showgirl. Parole dolci anche dal mago: “Francesca è una ragazza pura, alcuni pensano che lei finga ma è davvero così come si mostra”.

La Cipriani taglia i capelli a Giucas Casella, ma è solo uno scherzo

Insomma, a un legame così idilliaco è giusto aggiungere un po’ di pepe, come ha fatto Francesca Cipriani in puntata. Indossati i panni da bambola assassina e sfoderando un paio di enormi forbici e si è diretta verso la sua vittima: Giucas. Il mago, terrorizzato, ha visto l’ex pupa brandire le forbici su una ciocca dei suoi capelli, e ciò gli ha fatto anche versare qualche lacrima. Ma lo scherzo, seppur crudele, rimane sempre tale: la Cipriani ha solo finto di tagliare i capelli del povero Giucas che, sollevato, la abbracciata e ripagata con un bacio.