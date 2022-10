GF Vip, Gegia nella bufera per un post dove “perdona” Bellavia: i dettagli

Gegia, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stata travolta da una bufera social, dopo che ha pubblicato un post in cui "perdona" Marco Bellavia.

L’attrice Gegia, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stata travolta da una vera e propria bufera mediatica, che si è scatenata dopo che l’attrice ha pubblicato un post su Marco Bellavia.

GF Vip, Gegia “perdona” Marco Bellavia con un post

Nonostante sia uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Gegia non smette di commettere passi falsi nei confronti di Marco Bellavia, l’ultima trovata dell’attrice è stata quella di pubblicare un post su Instagram dedicato proprio a Bellavia.

Nello specifico, nel post pubblicato da Gegia, vi è una foto di lei insieme a Marco Bellavia, il problema sta nel contenuto della didascalia del post, ecco cosa ha scritto l’attrice:

“E va bene cari amici del web, pace fatta con Marco. Lo perdono. Contenti?”.

GF Vip, bufera social per il post di Gegia su Marco Bellavia: ecco i dettagli

Il mondo dei social non ha accolto favorevolmente l’ennesima uscita infelice di Gegia nei confronti di Marco Bellavia e così l’attrice è stata travolta da moltissime critiche, che l’hanno portata a cancellare il post incriminato.

Tra le numerose persone che si sono espresse in merito alla frase pubblicata da Gegia, c’è stata anche Giulia Salemi, che si è espressa mediante alcune emoticon con la mano sul viso.

Gegia su Marco Bellavia a Pomeriggio 5: “Io con Marco non ho sbagliato”

Di recente, Gegia è stata ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, in quest’occasione l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato di Marco Bellavia e a tal proposito ecco cosa ha dichiarato:

“Io con Marco non ho sbagliato, voi avete visto solo piccoli spezzoni. Io ho una dignità. Non posso chiedere scusa a Marco perchè io non ho colpe verso Marco. Nessuna”.

In sostanza, queste dichiarazioni unite al post pubblicato da Gegia, dimostrano come l’attrice non si sia affatto pentita di ciò che ha detto e fatto nei confronti di Marco Bellavia all’interno della casa.

Non ci resta che attendere la messa in onda della puntata di lunedì 24 ottobre 2022 del Grande Fratello Vip, per scoprire se l’argomento in questione sarà oggetto di discussione all’interno dello studio.