Gf Vip, Katia e Giucas contro Lulù Selassié: “Intossica Manuel”

Katia Ricciarelli e Giucas Casella si sono scagliati contro Lulù Hailé Selassié per la sua storia con Manuel Bortuzzo.

Nella casa del GF Vip Katia Ricciarelli e Giucas Casella si sono messi a “sparlare” di Lulù Hailé Selassié e del suo rapporto con Manuel Bortuzzo.

Katia Ricciarelli e Giucas Casella contro Lulù Selassié

Il rapporto instaurato da Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo al GF Vip ha fatto discutere concorrenti e telespettatori fin dall’inizio del programma.

A tal proposito Katia Ricciarelli e Giucas Casella si sono confrontati proprio in merito alla vicenda affermando: “Pure Manuel stanno intossicando. Però quando finirà il GF Vip ci sarà il ‘salutame a soreta’“, ha dichiarato l’ex moglie di Pippo Baudo, mentre Giucas Casella ha concordato: “Sì la stessa cosa penso io. Quando esce di qui tanto… meglio così. Quando usciranno…brava sì esatto finirà. Quando finirà questa situazione sarà tutto finito.

Ok che qui dentro questa storia gli sta dando carica, però dureranno da Natale a Santo Stefano vedrai“.

Katia Ricciarelli non ha messo a freno la lingua neanche con Manila Nazzaro, a cui a proposito di Lulù ha detto: “Questa qui è proprio una carogna, mio Dio una carogna, che carogna guarda! Non capisco Manuel come fa a stare con lei“.

Katia Ricciarelli: lo scontro con Lulù

Tra la soprano e la principessa Selassié non corre buon sangue e già nelle scorse puntate Katia Ricciarelli si era scagliata contro di lei.

“Questa mattina non mi hai nemmeno salutata. Eravamo soltanto noi due e nemmeno buongiorno mi hai detto. No, non dire che non mi hai vista. Mi hai vista benissimo, tu dimmi perché non saluti. Ci avete dato pure degli anziani che devono uscire per fare posto ai giovani, tiè (Gesto dell’ombrello). Dovete imparare un po’ l’educazione“, aveva dichiarato la cantante lirica.

Lulù Selassié e Bortuzzo

All’ignaro delle critiche mosse da Katia Ricciarelli e Giucas Casella nei suoi confronti, Lulù Hailé Selassié continua a godersi la sua storia d’amore con Bortuzzo e, a quanto pare, i due sono più felici che mai.

La loro storia d’amore è destinata a durare anche dopo la fine del programma?