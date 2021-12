Gf Vip 6: la reazione di Lulù Selassié all’intervento in puntata del papà di Manuel Bortuzzo

L'intervento di Franco Bortuzzo al Gf Vip ha lasciato l'amaro in bocca a Lulù Selassié: la reazione della gieffina alle parole del papà di Manuel

Dopo essere stata eletta come la preferita, Lulù Selassié ha tuttavia passato degli amari momenti per via di Franco Bortuzzo, papà di Manuel. L’uomo ha infatti avuto modo di fare una sorpresa al figlio nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip.

Tuttavia fra i molti Vipponi citati per ringraziarli, si è dimenticato di fare anche il nome della princess etiope.

Il signor Franco Bortuzzo sta facendo una figura barbina, uno show evitabile che mostra solo quanto povero di contenuti sia.

Lulù mi fa una tenerezza infinita, è solo una pedina di Manuel che a sua volta viene “sfruttato” dal padre per visibilità.#GFvip #GFVIPParty pic.twitter.com/ppbnooxgVP — Emy 🌸🇮🇹 (@EmyRose6519) December 20, 2021

Franco Bortuzzo ghiaccia Lulù Selassié

Franco Bortuzzo non ha dunque mai citato Lulù, tanto che lo stesso Alfonso Signorini lo ha bloccato per fargli una domanda diretta: “Hai citato tante persone, da Aldo a Giucas…

Che cosa dici di Lulù? Visto che lei è una presenza molto importante per Manuel”. La risposta dell’uomo è stata a dir poco agghiacciante, precisando che Manuel è libero di fare quel che sente se è sereno e felice.

A tre mesi di distanza dall’ultimo incontro, le parole più belle che un figlio può sentirsi dire dal proprio padre: ti amo. Manuel e suo papà hanno un rapporto fortissimo, speciale, impossibile da definire usando solo le parole. #GFVIP pic.twitter.com/91lseejMF3 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 20, 2021

Nel dopo puntata, Lulù ha chiaramente avuto una forte reazione al comportamento dell’uomo. Parlando in veranda con Nathaly Caldonazzo, la sister ha infatti detto di aver saputo da Manuel che suo padre era contento di lei. Allora perché ancora tutta questa reticenza nel nominarla almeno insieme agli altri concorrenti vicini al figlio?