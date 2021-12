Grande Fratello Vip 6: i rumors sui denti rifatti di Alessandro Basciano

Alessandro Basciano, al momento impegnato nella casa del Gf Vip 6, si sarebbe rifatto i denti: la foto a confronto del prima e dopo

Nel corso della sua carriera in tv, Alessandro Basciano sembra aver fatto un cambio radicale. Tale modifica riguarderebbe nello specifico la sua dentatura, dal momento che dal diastema è passato a un sorriso pressoché perfetto, soprannominato da Alex Belli “american smile”.

Alessandro Basciano: orecchie e denti rifatti

Osservando in effetti alcune sue foto del passato, il sorriso di Alessandro appare decisamente diverso. Oggi i suoi grandi denti splendenti appaiono forse “aiutati” dalle faccette.

La dentatura non è peraltro l’unica cosa che l’ex corteggiatore si sarebbe sistemato. Lui stesso ha infatti confessato di essersi sottoposto a un intervento per correggere le orecchie “a sventola”.

Genovese, classe 1989, Alessandro Basciano è oggi un imprenditore che si occupa della rivendita di automobili a Roma.

Al momento impegnato nella Casa del Grande Fratello Vip, il giovane sembra aver messo gli occhi su Soleil Sorge e Sophie Codegoni, la quale per questo è stata anche lasciata da Gianmaria Antinolfi. Approdato sul piccolo schermo nel 2019 a Uomini e Donne per corteggiare Giulia Quattrociocche, è stato poi uno dei single di Temptation Island, mandando in crisi la storia d’amore tra Valeria e Ciavy. Ha anche avuto una breve relazione con Erjona Sulejmani, ex moglie del calciatore Blerim Dzemaili, finita poi per un presunto tradimento di lei.