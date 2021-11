GF Vip, Katia Ricciarelli insulta Soleil Sorge: provvedimenti in vista?

Katia Ricciarelli è finita nell'occhio del ciclone per alcune delle frasi da lei rivolte contro Soleil Sorge.

Il pubblico dei social si è scagliato contro Katia Ricciarelli che ha scherzosamente utilizzato alcune parolacce contro Soleil Sorge.

Katia Ricciarelli contro Soleil Sorge

Nella casa del Grande Fratello Vip la cantante lirica Katia Ricciarelli ha più volte usato l’espressione “brutta t***ia” per rivolgersi all’influencer Soleil Sorge.

La terminologia utilizzata dalla cantante lirica non ha fatto piacere ai fan dei programma, che si sono scagliati senza mezzi di termini contro di lei invocando severi provvedimenti. “Cerchiamo di non sorvolare sulle parole della Ricciarelli verso Soleil: Soleil viene giudicata per ogni affermazione che fa, vediamo se le parole di Katia passano in sordina come le altre” ha scritto un utente sui social, mentre un altro ha aggiunto: “Katia era palesemente ironica e scherzosa e le è uscita male sicuramente, ma questo è solo per farvi ricordare quali sono i veri insulti gravi e di certo non “Bye Bit*H””

Katia Ricciarelli: la denuncia di Raffaella Fico contro Soleil Sorge

In questa edizione del programma la stessa Soleil Sorge ha dovuto far fronte a una denuncia per un episodio simile: aveva infatti utilizzato il termine “bye Bit*h” per rivolgersi alla showgirl Raffaella Fico che, per tutta risposta, aveva sporto querela non appena varcata la soglia d’uscita del reality show. “Non posso più accettare le tue cattiverie. Si prenda la responsabilità di quello che ha fatto. Ha detto parole orribili e lo sa”, ha dichiarato Raffaella Fico.

Katia Ricciarelli: i provvedimenti chiesti dai fan

I fan del programma hanno chiesto che il GF Vip prenda immediati provvedimenti contro Katia Ricciarelli per quanto da lei affermato su Soleil Sorge, ma al momento sulla questione non esistono conferme. Nel frattempo nella casa del GF Vip tutto scorre liscio come l’olio e Soleil Sorge non sembra aver dato alcun peso alle parole dell’ex moglie di Pippo Baudo. Nelle prossime settimane all’interno del programma è atteso l’ingresso di alcuni nuovi concorrenti e in tanti tra i fan del Grande Fratello Vip sperano di saperne presto di più sulla loro identità.

Il programma, come era stato per la precedente edizione, sarà prolungato fino a marzo 2022 e al momento sembra che siano dati per favoriti (come vincitori di questa edizione) proprio Soleil Sorge e il nuotatore Manuel Bortuzzo.