GF Vip, la reazione di Tommaso Eletti alle critiche ricevute: le sue parole

Tommaso Eletti, dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip, ha reagito contro tutte le persone che lo insultano e lo criticano. Il concorrente è stato preso di mira sui social, soprattutto dopo l’intervento della ex fidanzata Valentina Nulli Augusti.

GF Vip, l’eliminazione di Tommaso Eletti

Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda venerdì 24 settembre, a dover abbandonare la casa è stato Tommaso Eletti. Il concorrente ha avuto un’avventura televisiva precedente a quella del GF Vip, ovvero Temptation Island, e proprio per questo sul web era già conosciuto ed era già stato criticato. Nonostante le due esperienze, Eletti non è riuscito a conquistare i fan e il pubblico ha deciso di eliminarlo, scegliendo di salvare l’altro concorrente nominato, ovvero Davide Silvestri.

Un’eliminazione che molti si aspettavano. Tommaso Eletti, una volta uscito dal reality, ha già iniziato a lanciare frecciate sui social e a rispondere alle critiche.

GF Vip, Tommaso Eletti eliminato: l’intervento di Valentina Nulli Augusti

Nella puntata andata in onda il 24 settembre, prima del verdetto che ha confermato l’eliminazione di Tommaso, il giovane ha avuto un faccia a faccia con la ex fidanzata Valentina Nulli Augusti, con cui aveva partecipato a Temptation Island.

I due hanno 19 anni di differenza e la loro storia è finita dopo l’esperienza nel reality, a causa del tradimento di Tommaso con una tentatrice. Tommaso, mentre era nella casa del GF Vip, ha parlato ai concorrenti del suo rapporto con Valentina, svelando anche qualche dettaglio molto intimo della loro sfera sessuale. Per questo la donna ha deciso di intervenire e chiarire la situazione. Questo sicuramente non ha fatto onore a Tommaso Eletti, che sul web è stato decisamente preso di mira.

GF Vip, Tommaso Eletti eliminato: la reazione alle critiche

La storia d’amore tra Tommaso e Valentina è finita e per il momento anche la loro avventura televisiva. Il ragazzo è tornato sui social network e ha ringraziato tutti per il sostegno. “Ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto e hanno provato a farmi rimanere. Sono contento di aver fatto questa esperienza e sono molto contento per Davide che è rimasto perchè è una persona fantastica. Spacca tutto” sono state le sue parole. L’ex gieffino, però, ha voluto anche rispondere alle critiche ricevute. “Gente che mi parla contro continuate pure a me nemmeno mi sfiorano gli insulti. Un bacio a tutti” ha aggiunto Eletti.