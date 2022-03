GF Vip, Lulù minaccia di abbandonare la Casa: interviene Barù

GF Vip, Lulù Selassié minaccia di abbandonare la Casa: Barù interviene per farla ragionare.

L’ultima diretta del GF Vip ha visto un duro confronto tra le sorelle Jessica e Lulù Selassié e uno scontro al vetriolo tra la fidanzata di Bortuzzo e Davide Silvestri. Appena i riflettori si sono spenti, Lucrezia ha proseguito la sua invettiva contro l’attore, tanto da arrivare a minacciare di abbandonare la Casa.

L’intervento di Barù le ha fatto cambiare idea.

GF Vip: Lulù minaccia di abbandonare la Casa

Anche se è una delle finaliste del GF Vip da settimane, al termine dell’ultima diretta Lulù Selassié ha minacciato di abbandonare la Casa. La principessina etiope, dopo aver affrontato una puntata particolarmente difficile, ha continuato a discutere con chiunque. Nel suo mirino, principalmente, c’è finito Davide Silvestri. I due hanno avuto un duro scontro anche in diretta e lo stesso è proseguito anche dopo.

Lulù ha continuato ad accusare l’attore di essere una persona falsa, che non fa altro che sparlare degli altri a destra e a manca. Davide, ovviamente, ha rispedito al mittente tutte le critiche. La Selassié, stanca di sentirsi sola contro tutti, ha minacciato di abbandonare la Casa.

L’intervento di Barù

Barù, vedendola su di giri, ha provato a parlare con lei. Il nobile toscano ha cercato di farla ragionare in ogni modo, sia per quel che riguarda la lite con Silvestri che per il confronto con la sorella Jessica.

In merito a Davide, grande amico del “Vippone”, le ha consigliato di valutare bene la situazione perché la sua visione della realtà è distorta. La principessina, colpita dall’affronto di Barù, ha minacciato di lasciare la Casa del GF Vip. L’uomo, davanti all’ennesimo atteggiamento infantile, ha cercato di recuperare la pazienza e le ha suggerito di non farlo, visto che è già in finale. La Selassié l’ha ascoltato ed è tornata sui suoi passi.

Lulù avrebbe davvero abbandonato la Casa?

Considerando che Lulù ha più volte sottolineato di voler vincere il GF Vip perché la sua famiglia ha bisogno di soldi, avrebbe davvero abbandonato la Casa? Molto probabilmente no. La principessina ha semplicemente regalato ai telespettatori l’ennesima sceneggiata trash, con lei nei panni della vittima e tutti gli altri visti come “pazzi” e “fuori di testa”.