GF Vip, Manila Nazzaro contro Jessica e Lulù Selassié: la finale fa gola a tutti.

Manila Nazzaro, appena i riflettori della diretta del GF Vip si sono spenti, si è scagliata contro Jessica e Lulù Selassié. L’ex Miss Italia non ha apprezzato il loro discorso sulla finale e ha sottolineato che tutti loro hanno bisogno di soldi.

GF Vip: Manila contro le Selassié

Jessica e Lulù Selassié hanno più volte ammesso di voler vincere il GF Vip perché hanno bisogno di soldi per aiutare la loro famiglia. Questa confessione, detta da due ragazze che vanno in giro per Roma con tanto di autisti e conducono una vita ad alto tenore, fa arrabbiare. Non a caso, Manila Nazzaro si è scagliata contro di loro, facendo notare che chiunque ha accettato di partecipare al programma lo ha fatto anche per soldi.

“Io ci tengo perché andando in due in finale abbiamo più possibilità di vincere quei soldi. Tutto qui, poi a me di avere il titolo di vincitrice non me ne frega niente“, ha ammesso Jessica. Manila, dal canto suo, ha replicato: “Ascolta no, non dire queste cose, non fare questo discorso. Perché ti possiamo raccontare tutti noi le nostre cose, fidati è un mio consiglio. Questo tipo di ragionamento non ti porta da nessuna parte.

Anzi, se andate in due in finale i televoti si dividono“.

Lo sfogo di Manila

Appena i riflettori si sono spenti, Manila si è sfogata con Miriana Trevisan e Davide Silvestri. L’ex Miss Italia non ha accetatto il discorso sui soldi delle Selassié e ha espresso tutta la sua rabbia. La Nazzaro ha dichiarato:

“Ho visto un accanimento brutto per questa finale, una roba che mi ha investito e mi ha fatto sentire male, una cosa brutta. Io non arriverò nemmeno alla semifinale sono certa, anche qui dentro dicono che sono tra i più deboli. Però non voglio sentire discorsi come ‘devo andare in finale perché ho bisogno dei soldi’. Questa roba è davvero scorretta. Ho bloccato subito Jessica e le ho detto ‘non mi fare questi discorsi perché mi fanno inca***re’. Perché Jessy è andata da Miriana chiederle se la vedeva in finale. Già questa roba qui per me è strana. Ti rendi conto? Ha detto ‘se andiamo in due abbiamo più possibilità di vincere per il montepremi, perché abbiamo bisogno di quei soldi’”.

Manila è una furia, anche perché è convinta di non arrivare in finale. D’altronde mancano solo 3 puntate alla fine del GF Vip e i concorrenti stanno iniziando a tirare le somme.

Manila al GF Vip per soldi

La Nazzaro ha concluso:

“Dai ma abbiamo tutti bisogno dei soldi. Secondo voi se io non avessi bisogno stavo sei mesi lontano dai miei figli? Eppure la gente non lo capisce. Infatti a Jessica ho detto ‘non dire sta roba dei soldi perché vale per te come per tutti. Sono distante dal mio cuore da tanto tempo e se è così è perché anche io avrei bisogno, eppure non lo ripeto a tutti'”.

Manila ha trovato d’accordo sia Miriana che Davide, che hanno appoggiato pienamente il suo discorso. Per la vittoria del GF Vip ci sono 100 mila euro in palio e il 50% della somma verrà devoluta in beneficenza.