GF Vip, Manila e Soleil fanno pace: volano dichiarazioni d'amore inaspettate.

Pace fu al GF Vip: Manila Nazzaro e Soleil Sorge, dopo liti furibonde, sono riuscite a ritrovare la serenità persa. La showgirl e l’influencer italo-americana si sono abbracciate, lasciandosi andare ad una vera e propria dichiarazione d’amore.

GF Vip: Manila e Soleil fanno pace

Dopo discussioni al vetriolo, Manila Nazzaro e Soleil Sorge hanno fatto pace. Le due, durante una serata di calma piatta, si sono ritrovate a parlare in veranda e ne hanno approfittato per dirsi in faccia tutto quello che, nelle ultime settimane, è andato storto. L’influencer italo-americana, affranta per il bacio che si è scambiata con Delia Duran durante una serata alcolica, ha cercato conforto tra le braccia di Manila.

Quest’ultima, per spingerla ad abbattere le barriere, ha ammesso:

“Mi sei mancata tanto e lo sai. Avevamo creato un muro, ci siamo fatte male con le parole e l’indifferenza. Mi ha dilaniato il cuore vederti stare così male l’altra sera. Mi dicevo ‘vai da lei’ però non c’era la possibilità di venire da te. Tu mi avevi girato le spalle, non riconoscevo più la Sole, la mia Sole. Tu sei splendida e non ti riconoscevo”.

La dichiarazione d’amore di Manila

La Nazzaro, vedendo Soleil in lacrime, ha proseguito con una vera e propria dichiarazione d’amore:

“Io lo so quello che sei, io sono innamorata persa di te come amica, perché siamo fatte della stessa sostanza. Nel momento in cui alziamo i muri non c’è più possibilità di comprensione. Alcune cose brutte su di te le ho dette perché ero molto arrabbiata. Non è una giustificazione però ti spiego. I muri tra me e te sono stati la cosa peggiore. Non ci siamo mai lasciate e poi un mese fa abbiamo rotto tutto. Io già ieri ero pronta a prenderti la mano mentre piangevi, però non potevo fare tutto da sola Soleil. Poi non ci sentivamo comprese l’una dall’altra e ci siamo stancate e poi allontanate”.

Soleil felice della ritrovata serenità con Manila

La Sorge, commossa dalle parole di Manila, non si è sottratta ai suoi abbracci. Nonostante tutto, ha chiarito la sua posizione:

“Noi non siamo arrabbiate, ma deluse entrambe, che forse è anche peggio. Io ammetto di aver messo delle barriere anche quando potevamo riavvicinarci. Tutto è nato perché quando è entrata Delia io sono crollata e tu invece di stare con me, la tua amica, sei corsa in suo aiuto facendole da mentore. Ok che sono un po’ rigida nei suoi confronti, però sono sempre rimasta disponibile al dialogo con Delia. Quindi stavo male e vedevo lei che diceva ‘sta piangendo perché non è più la regina della casa’ e tu stavi con lei e non con me. Mi ha ucciso tutto questo periodo dove è successo di tutto. Tu non c’eri per me e poi hai visto quello che ho passato. Nelle ultime due settimane mi stavo riprendendo e adesso arriva lui e sto così, basta sono davvero stufa. Tu dal mio cuore non sei mai uscita, però a me faceva male guardarti, perché tu nemmeno mi vedevi. Quando fai la cattiva sei un vero pezzo di ghiaccio“.

Manila e Soleil torneranno ad essere amiche come un tempo? Lo scopriremo nella prossima puntata del GF Vip.