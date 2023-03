GF Vip, Nikita festeggia il compleanno: il gesto di Onestini stupisce i fan

Nikita Pelizon ha festeggiato il suo compleanno al GF Vip con un party a tema unicorni. A sorprendere i fan è stato il gesto di Luca Onestini.

GF Vip, Nikita festeggia il compleanno: il gesto di Onestini

Il 20 marzo Nikita Pelizon ha spento 29 candeline. Per l’occasione, il GF Vip le ha organizzato un compleanno a tema unicorni. La Vippona è stata felicissima, ma a stupire i fan è stato il gesto dell’acerrimo nemico Luca Onestini.

Onestini affettuoso con Nikita

Strano ma vero, Onestini è stato parecchio affettuoso con Nikita. Luca non ha solo partecipato al compleanno della Pelizon, ma si è lasciato andare ad abbracci che hanno stupito tutti, sia i concorrenti che i telespettatori.

Onestini: perché si è riavvicinato a Nikita?

Abbracci e baci, neanche a dirlo, sono stati subito immortalati dai fan. Come mai Onestini si è lasciato andare così tanto con Nikita? Al momento non è dato saperlo, ma i seguaci sono rimasti senza parole. Su Twitter si legge: “Un Onestini irriconoscibile come se in questo abbraccio avesse voluto dargli delle scuse che gli doveva da tempo“. Il Vippone ha davvero voluto

scusarsi con la bella triestina? Secondo molti no, si tratta di semplice strategia di gioco.