GF Vip, Onestini contro Antonella: "Fai l'amica di Nikita ma non la sopporti"

Luca Onestini e Antonella Fiordelisi hanno avuto un confronto piuttosto acceso su Nikita Pelizon.

Il concorrente del GF Vip si è scagliato contro la coinquilina perché crede che lei sia falsa nel rapporto instaurato con la bella triestina.

GF Vip: Onestini contro Antonella

Confronto infuocato tra Luca Onestini e Antonella Fiordelisi al GF Vip. Al centro del loro dibattito Nikita Pelizon, acerrima nemica dell’uno e amica ritrovata dell’altra. Il Vippone crede che l’ex schermitrice si sia avvicinata alla triestina perché rimasta sola.

Di conseguenza, non l’ha rivalutata davvero, ma la sta sfruttando solo perché ha trovato una spalla. “Non siamo scemi, non ti crede nessuno“, ha affermato Onestini.

Onestini contro Antonella per Nikita

Luca ha proseguito: “Quindi non eri sincera (quando criticava Nikita, ndr) o hai detto quello che pensi come sempre?“. Antonella ha ammesso che per un periodo non ha creduto alla Pelizon, ma ha sottolineato che quando ha avuto bisogno la Vippona è stata al suo fianco.

E’ per questo che la Fiordelisi ha rivalutato la coinquilina. L’ex schermitrice ha dichiarato:

“Io, quello che pensavo, gliel’ho sempre detto in faccia e infatti non ci trovavamo io e lei”.

Onestini non crede ad Antonella

Onestini, senza giri di parole, ha sottolineato più volte di non credere alla versione della Fiordelisi.

Luca ha dichiarato:

“Non vi siete trovate per tre mesi e improvvisamente sì. Io te l’ho detto anche l’altro giorno, ma tu veramente pensi che io ti creda? O pensi che gli altri ti credano? Veramente pensi che siamo tutti scemi?”.

Il Vippone ha marcato stretto Antonella, ma lei non ha mollato di un centimetro:

“Ho cambiato idea perché ci ho parlato e l’ho vista sincera quando mi ha chiesto scusa. A Capodanno ci siamo parlate. Ma scusami, uno non può cambiare idea? (…) Io non riesco a parlare con una persona che mi sta antipatica. La sensazione che hai avuto tu con lei, l’ho avuta anch’io, ma dopo si può cambiare idea”.

A questo punto, Luca ha concluso ribadendo la sua idea: