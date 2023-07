GF Vip Party, Oriana Marzoli si candida come conduttrice: bocciata da Berlusconi

GF Vip Party, Oriana Marzoli si candida come conduttrice: bocciata da Berlusconi

GF Vip Party, Oriana Marzoli si candida come conduttrice: Pier Silvio Berlusconi respinge il trash.

Pier Silvio Berlusconi ha dato il via ad una vera e propria rivoluzione a Mediaset. Il presidente, dopo aver imposto delle regole al GF Vip 8, ha bocciato Oriana Marzoli come conduttrice del GF Vip Party.

GF Vip Party: Oriana Marzoli si candida come conduttrice

Il GF Vip Party è un format nato qualche anno fa, che va in onda in streaming e anticipa le dirette del reality più spiato d’Italia. Lo scorso anno è stato condotto da Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge, ma nella prossima edizione non sappiamo ancora a chi andrà il timone del salottino. Nelle ultime ore, Alfonso Signorini e il suo staff hanno ricevuto un’autocandidatura da parte di Oriana Marzoli.

Pier Silvio Berlusconi boccia Oriana Marzoli

Stando a quanto sostiene Amedeo Venza, Pier Silvio Berlusconi ha bocciato l’autocandidatura di Oriana. L’esperto di gossip ha dichiarato:

“Lei si è candidata per la conduzione del GF Party. La proposta è stata poi rimbalzata ai piani alti che hanno categoricamente bocciato il sogno (ormai infranto) della ex vippona”.

Il presidente di Canale 5, com’era prevedibile, ha bocciato la Marzoli alla guida del GF Vip Party.

GF Vip: la rivoluzione Berlusconi

La rivoluzione di Berlusconi ha letteralmente investito il GF Vip 8. Il reality, che debutterà il prossimo 11 settembre, dovrà tornare in scena con una veste del tutto nuova. Addio al trash e ai personaggi provenienti dai social. Avranno accesso solo concorrenti che hanno qualcosa da raccontare, un po’ come avviene da sempre a Ballando con le Stelle.