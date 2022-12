GF Vip, scatta il bacio tra Edoardo Tavassi e Daniele Dal Moro: il video

Complice una nuova missione del GF Vip, tra Edoardo Tavassi e Daniele Dal Moro è scattato il bacio.

I due Vipponi, per nulla intimoriti dalle telecamere, hanno regalato una scena unica ai telespettatori.

GF Vip: scatta il bacio tra Tavassi e Daniele

Il GF Vip ha dato una nuova missione con ricompensa ai Vipponi: un bel bacio in bocca sotto al vischio. I concorrenti, davanti alla lettura del comunicato, sono apparsi un po’ preoccupati. Così, per dimostrare ai compagni come svolgere la prova, Edoardo Tavassi e Daniele Dal Moro si sono scambiati un travolgente kiss.

Tavassi e Daniele: bacio da Oscar

Tavassi si è avvicinato a Daniele, che lo ha accolto a braccia aperte. Un bacio travolgente, con tanto di gamba alzata e palpeggiamenti vari. Ovviamente, non c’è nulla di romantico o passionale. “Infame, levati, mi fai schifo“, ha esclamato Edoardo al termine della prova. Una semplice battuta, che non ha creato fraintendimenti.

Il video del bacio tra Tavassi e Daniele è virale

Il video del bacio tra Tavassi e Daniele è diventato virale in un lampo.

I fan del GF Vip hanno apprezzato il loro slancio e, soprattutto, l’indifferenza ‘di genere’. Su Twitter fioccano commenti che suonano così: “Tavassi e Daniele che limonano, mi sto sentendo male. Loro sono la vera coppia“.